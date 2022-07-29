Путин поставил задачу создать комфортные условия для жителей Донбасса Путин поручил Хуснуллину создать нормальные условия для жизни населению Донбасса

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным

Президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поручил к зиме создать «нормальные, человеческие условия» для жителей Донбасса. Российский глава считает, что люди должны получить достойное жилье в преддверии зимнего сезона. Кроме того, президент поставил перед вице-премьером задачу по восстановлению объектов городской и социальной инфраструктуры ДНР и ЛНР.

Сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья, — привели высказывание Путина на сайте Кремля.

Путин надеется, что в течение ближайших двух лет в Мариуполе возведут многопрофильный медицинский Центр, а в Донецке — перинатальный.

Помимо этого, в ходе совещания стороны обсудили возможность предоставления для жителей ДНР и ЛНР жилищных сертификатов для покупки жилья.

Ранее председатель Общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман заявил, что на полное восстановление Мариуполя потребуется от трёх до пяти лет. Он добавил, что микрорайоны города получили серьёзные повреждения в результате боев. Он сравнил ситуацию с восстановлением города Грозного.