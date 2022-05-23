Путин поручил правительству утвердить план развития Северного морского пути

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа утвердить план развития Северного морского пути до 2035 года, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Отмечается, что план необходим для «обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Северному морскому пути».

Кроме того глава государства к 15 июля поручил подготовить законопроект, в рамках которого Росатом будет наделён централизованными полномочиями по управлению Северным морским путём.