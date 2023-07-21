Путин пока не готов общаться с Эрдоганом Песков: Путин не планирует контактов с Эрдоганом

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее 21 июля Эрдоган сообщал, что надеется на скорые переговоры с Путиным по зерновой сделке.

Пока нет, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Турецкий президент отмечал, что Анкара поддерживает партнерские отношения с Москвой, и вскоре стороны договорятся до возобновления поставок зерна.

Путин ранее отметил, что невыполнение Западом российских условий по зерновой сделке является «наглостью и бесцеремонностью». Он подчеркнул, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая соглашение. Однако договоренности, по его словам, использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего с Украины и перепродававшего его. Российские потери в сельскохозяйственной сфере составили $1,2 млрд, отметил глава государства.

В России сообщили о выходе из зерновой сделки после того, как ВСУ атаковали Крымский мост. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Москвы не связано с произошедшим. Более того, по его словам, российская сторона готова вернуться к реализации положений договора, если будут выполнены ее требования. Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернув гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря.