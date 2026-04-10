Путин поговорил с Кадыровым и Куренковым об аномалии в Чечне

Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне на фоне паводков

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС России Александром Куренковым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Они обсудили меры помощи региону на фоне аномальных осадков.

Президент Путин переговорил по телефону с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, а также находящимся в республике министром МЧС Куренковым. Обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи республике после подтоплений и паводков, вызванных аномальными осадками, и вопросы об оказании помощи пострадавшим жителям республики, — подчеркнул Песков.

Ранее Куренков прибыл в Чеченскую Республику на фоне паводков и введения ЧС. По словам Кадырова, регион также посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

До этого Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил его за эффективное управление регионом на фоне стихийного бедствия. Эта оценка касалась его личного контроля над ЧС после сильных осадков. Особый режим в республике действует с 29 марта.