10 апреля 2026 в 17:21

Путин поговорил с Кадыровым и Куренковым об аномалии в Чечне

Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне на фоне паводков

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС России Александром Куренковым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Они обсудили меры помощи региону на фоне аномальных осадков.

Президент Путин переговорил по телефону с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, а также находящимся в республике министром МЧС Куренковым. Обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи республике после подтоплений и паводков, вызванных аномальными осадками, и вопросы об оказании помощи пострадавшим жителям республики, — подчеркнул Песков.

Ранее Куренков прибыл в Чеченскую Республику на фоне паводков и введения ЧС. По словам Кадырова, регион также посетили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

До этого Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил его за эффективное управление регионом на фоне стихийного бедствия. Эта оценка касалась его личного контроля над ЧС после сильных осадков. Особый режим в республике действует с 29 марта.

Поражение в Иране назвали величайшим военным унижением Трампа
Умер ректор Московского международного университета
Сын Байдена вызвал детей Трампа на бой
«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО
Эррол Маск раскрыл причину санкций против России
В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций
Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США
Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО
«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ
Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену
Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали
Платить за свет и мусор будем меньше: ФАС разберется с коммунальщиками
Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?
«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни
Семье погибшего под Ростовом проходчика окажут помощь
Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой
Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам
Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

