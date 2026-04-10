10 апреля 2026 в 10:25

Куренков прибыл в Чечню в связи с паводками и введением ЧС

Александр Куренков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл в Чеченскую Республику на фоне паводков и введения ЧС, сообщили глава региона Рамзан Кадыров. Вместе с Куренковым в регион приехали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Министры собираются осмотреть поврежденную инфраструктуру Ножай-Юртовского района, место строительства жилых домов для пострадавших в Гудермесском районе и провести совещание в резиденции главы ЧР. Их встретили в Международном аэропорту Грозный. Куренкова лично встретили Кадыров, а также председатель правительства Чечни Магомед Даудов и другие официальные лица.

Ранее Кадыров сообщил, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил его за эффективное управление регионом на фоне стихийного бедствия. Эта оценка касалась его личного контроля над ЧС после сильных осадков. Особый режим в республике действует с 29 марта.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

