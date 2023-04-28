Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на обучение и лечение

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств. Обновленные нормы заключают, что в целях поддержки семей с детьми максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается с 50 до 110 тысяч рублей.

Также в новой норме вырос размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение себя и членов семьи и на покупку лекарств. Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, повышается с 120 до 150 тысяч рублей, говорится в законе.

Ранее доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова пояснила, что для получения налогового вычета необходимо предоставить декларацию по налогам на доходы физического лица в формате 3-НДЛФ. Она отметила, что право на вычет должно быть подкреплено документами: чеками об оплате и договором. В случае если он связан с лечением, потребуется дополнительная справка из медучреждения, подтверждающая расходы. Вычет на оплату обучения или лечения детей производиться при доказательстве родства.