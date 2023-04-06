Россиянам рассказали, как воспользоваться правом на налоговый вычет Доцент РЭУ Плеханова Голубцова: для получения налогового вычета необходимо подать декларацию

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Для получения налогового вычета необходимо предоставить декларацию по налогам на доходы физического лица в формате 3-НДЛФ, рассказала доцент кафедры «Налоги и налогообложение» РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. В беседе с «Радио 1» она отметила, что право на вычет должно быть подкреплено документами: чеками об оплате и договором. В случае если он связан с лечением, потребуется дополнительная справка из медучреждения, подтверждающая расходы. Вычет на оплату обучения или лечения детей производиться при доказательстве родства.

Как уточняет издание, вычет представляет собой освобождение от налогообложения дохода, который тратится на обучение свое или детей, лечение или фитнес. На данный момент его сумма составляет 120 тысяч рублей. В случае освобождения дохода сумма сэкономленных денежных средств составит 13%, что эквивалентно 15 тысячам рублей.

Ожидание налогового вычета занимает около четырех месяцев, согласно регламенту. Три из них нужны для камеральной проверки, а один месяц уходит на возврат налога, но обычно получить вычет удается быстрее.

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