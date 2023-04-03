Новая госпрограмма накоплений к пенсии: в чем смысл, как заработать больше На каждый вложенный гражданином рубль государство обещает внести свой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин раскрыл детали будущей программы долгосрочных сбережений граждан. После 15 лет участия в ней или по достижению предпенсионного возраста от государства можно будет получать до 36 тыс. руб. в год стимулирующих выплат. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали об условиях программы, о том, можно ли доверять ей и сколько получится накопить к выходу на пенсию.

Что предлагает Минфин

Минфин на заседании своего общественного совета раскрыл детали программы долгосрочных сбережений граждан в негосударственных пенсионных фондах. Оказалось, что после 15 лет участия в программе или достижения женщинами 55 лет, а мужчинами 60 лет можно получать в год до 36 тыс. руб. от государства. Это максимальная сумма, а конкретный размер господдержки будет зависеть от взносов и доходов человека. Участники программы делятся на три группы.

Первая — это граждане со среднемесячным доходом до 80 тыс. руб. К каждому рублю, отложенному ими по программе, государство будет добавлять еще один рубль. Если каждый год вкладывать по этой программе по 36 тыс. руб., то еще столько же к сбережениям добавит государство.

Вторая категория — россияне со среднемесячным доходом от 80 до 150 тыс. руб. К каждым двум рублям их вложений будет добавляться рубль от государства. То есть чтобы получить дополнительные 36 тыс. руб., нужно вложить 72 тыс. руб.

Третья группа — граждане с доходом более 150 тыс. руб. Им полагается от государства один рубль на каждые четыре вложенных рубля. Чтобы получить максимальную сумму софинансирования, надо вложить 144 тыс. руб. в год.

Сроки начала этой программы пока не названы, но ее развитие стоит в приоритетах Минфина на этот год. Также можно уточнять сроки в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что еще дает программа

Также разрешается перевести накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой без потери инвестиционного дохода.

Кроме того, на долгосрочные сбережения до 400 тыс. руб. будет действовать единый налоговый вычет — до 52 тыс. руб. При этом накопления будут застрахованы на сумму до 2,8 млн руб. И в особых жизненных ситуациях можно будет досрочно забрать до 100% средств.

Откуда государство возьмет деньги на эту программу

Деньги на программу Минфин предлагает взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию.

Как заработать на программе еще больше

Главное преимущество программы — возможность инвестировать в будущую пенсию с высокой доходностью. Чем ближе пенсия и чем ниже при этом доход, тем выгоднее такая сделка с государством, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Например, если зарплата «на руки» равна чуть менее 70 тыс. (это около 80 тыс. до уплаты НДФЛ), и из нее на пенсию откладывается 3 тыс. в месяц, то государство по итогам года удвоит взнос. Плюс в НПФ можно инвестировать эти деньги по ставке, близкой к ставке банковского вклада.

Предположим, вам выходить на пенсию через 10 лет. К тому моменту у вас наберется взносов: 360 тыс. своих, 360 тыс. от государства и еще около 300 тыс. в виде дохода от вложений (накопительная пенсия в основном идет на покупку гособлигаций с доходностью 7–9% годовых). Таким образом, к моменту выхода на пенсию вы получаете около 1 млн, говорит Емельянов.

Итого, вы заработали втрое больше, чем вложили, то есть около 200% за 10 лет, или в среднем 20% годовых. Такие доходности редко бывают даже при игре на бирже, объясняет эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие недостатки есть в программе

В отличие от вкладов и других видов сбережений, Минфин предлагает вложения «в долгую», до пенсии, без возможности доступа к деньгам без экстренных случаев. Есть риски обесценивания средств. К примеру, некоторые аналитики допускают, что доллар дойдет до 200 руб. уже в 2025 году.

При этом часть россиян имеют невысокие доходы, зачастую не покрывающие расходы. Поэтому, выбирая между «отстегнуть» 3 тыс. руб. в месяц даже себе на пенсию или потратить эти деньги «здесь и сейчас», граждане, скорее, предпочтут первое, считает аналитик TeleTrade Владимир Ковалев. По его мнению, желающих участвовать в программе вряд ли будет много.

Можно ли доверять программе

Государство предлагает инвестировать средства под его гарантии: взносы софинансируют из ФНБ и ПФР, а облигации Минфина в рублях еще ни разу не переживали дефолт. Даже если вы не получите свой миллион единой суммой, закон позволяет вам его получить частями, как уже получают те, кто участвовал в первой программе софинансирования, говорит Емельянов.

Вариант «потерять все» маловероятен, считает эксперт. Государству не придется выплачивать все эти миллионы накопленных рублей одной суммой одномоментно. В общей массе пенсионных выплат (около 10 трлн руб. в год) это, по большому счету, копейки, отмечает Емельянов.

Гарантии сохранности вполне стандартные: страхование денег, прямые выплаты от Минфина, законы об индексации пенсий. Даже если допустить, что Фонд национального благосостояния, из которого возьмут деньги, будет исчерпан из-за кризиса, доплаты к пенсиям для ФНБ — далеко не самая крупная статья расходов, указывает эксперт.

Впрочем, NEWS.ru напоминает: несмотря на все эти доводы, накопительная часть пенсий заморожена с 2014 года, и в начале декабря заморозка была продлена до конца 2023 года. Взносы от работающих россиян не поступают на их индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как еще накопить на пенсию

По мнению Владимира Ковалева, альтернативы предлагаемой программе долгосрочных сбережений на рынке нет. Однако можно сравнить ее доходности с доходностью игры на бирже.

По словам Емельянова, в среднем ценные бумаги при методичном ежегодном инвестировании приносят 5–10% годовых в долларах (если покупать иностранные акции и облигации). В рублях бумаги дают 10–15%, но за вычетом инфляции доходность получается вдвое ниже, говорит Емельянов. То есть она близка к валютной. Поэтому, как указано выше, программа Минфина кажется выгоднее. Но если человеку еще 20–40 лет до пенсии и ему важно копить на пенсию в твердой валюте — например, в долларах или евро, то ему выгоднее инвестировать свои деньги в иностранные акции и облигации, чем в программу Минфина, считает аналитик.

В то же время ряд экспертов советуют россиянам не рисковать деньгами на регулярно падающем рынке российских акций. Предостерегают они и от покупки западных бумаг: их могут просто заморозить на брокерском счете в рамках очередных санкций. Но и программы Минфина вызывают вопросы.

Поэтому если все названные стратегии кажутся сомнительными, можно, как ранее и советовал NEWS.ru, вкладывать деньги в покупку золота, российских гособлигаций и иностранной валюты. Подробнее — в материале.