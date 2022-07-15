Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве

Фото: Scherl/Global Look Press

Cолдат Красной Армии держит красный флаг над городом как символ победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома советской армией фашистских войск в Сталинградской битве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве для достижения победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов <...> постановляю образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий <...>, — говорится в указе.

Председателем организационного комитета решили назначить зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Теперь правительству поручено разработать план главных мероприятий, которые будут проходить в стране во время нового праздника. Региональные власти тоже должны принимать посильное участие в подготовке. Указ уже вступил в силу со дня его подписания, 15 июля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько новых законов. В том числе, закон о штрафах за сброс мусора из транспортных средств, документ был опубликован на портале правовой информации. Правонарушитель по новому закону может получить штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.