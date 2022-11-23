Путин поддержал решение оснастить силы ОДКБ современным оружием

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современным оружием, передает ТАСС. По его словам, речь идет как о специальной военной технике, так и о других средствах вооружения.

Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной специальной техникой, а также специальными средствами, — сказал президент России.

Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на встрече в Ереване участники рассмотрят ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы. Заседание пройдет в узком и расширенном составах, также запланировано подписание итоговых документов. Кроме этого, в этот день состоится отдельная встреча Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Вдобавок представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у главы государства «будет возможность переговорить» и с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.