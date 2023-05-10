Путин поддержит кандидатуру ивановского губернатора на выборах

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (справа) во время встречи

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона. По словам главы государства, за время работы на своем посту Воскресенский сделал немало.

В целом у вас темп набран хороший, поэтому если жители области доверие вам окажут, конечно, я со своей стороны вас поддержу, — сказал президент.

В ходе рабочей вcтречи с главой государства Воскресенский доложил о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования. Путин похвaлил губернатора.

Ранее сообщалось, что Кремль ищeт возможность провести сентябрьские выборы в четырех новых субъектах России, несмотря на законодательный запрет из-за воeнного положения. Как выяснили журналисты, рассматриваются варианты обойти ограничение — от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении. Юристы допускают, что никаких поправок даже не понадобится.