Путин: россияне должны получать качественные медуслуги по месту жительства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне должны получать качественные медицинские услуги по месту проживания, заявил президент Владимир Путин на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ. Глава государства подчеркнул, что развитие здравоохранения является одним из приоритетов властей, передает РИА Новости.

Люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Об этом мы говорили не раз, говорим постоянно, для этого реализуем комплексные программы модернизации первичного звена в регионах, улучшаем оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, — сказал Путин.

Президент также заявил, что в России с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда. Глава государства отметил, что в этом году ожидается рекорд по жилищному строительству. По словам Путина, на данный момент введено более 87 млн квадратных метров жилья. Кроме того, свои жилищные условия улучшили 3 млн российских семей.

Путин подчеркнул, что эта тема регулярно поднимается властями. По его словам, людей необходимо расселять из трущоб.