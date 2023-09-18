Путин передал Росимуществу издававшие «Новую газету» типографии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий «Прайм принт». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В апреле 2022 года норвежская Amedia уведомила о передаче бизнеса главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, — гласит указ.

Под управление Росимущества перешли типографии в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Как следует из данных сайта типографий, Amedia Eastern Europe AS является единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске.

Тем временем власти Германии продлят внешнее управление дочерними предприятиями «Роснефти» на полгода. Компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH останутся под контролем Федерального сетевого агентства до марта 2024 года.