Германия продлит управление активами «Роснефти» до 10 марта 2024 года

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Власти Германии продлят внешнее управление дочерними предприятиями «Роснефти» на полгода, пишет Zeit со ссылкой Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ. Компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH останутся под контролем Федерального сетевого агентства до марта 2024 года.

В целях обеспечения энергоснабжения федеральное правительство продлевает срок действия доверительного управления Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH на основании Закона об энергетической безопасности до 10 марта 2024 года, — говорится в публикации.

Структурам «Роснефти» принадлежит контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, снабжающего топливом большую часть северо-восточной Германии. В октябре 2023 стало известно, что польский концерн Orlen ведет переговоры о покупке предприятия. Парламентский госсекретарь ФРГ Михаэль Келлнер, чьи слова приводит Zeit, заявил, что немецкие власти с 2022 года находятся в контакте с Польшей по обеспечению безопасности поставок.

Правительство Германии передало предприятия «Роснефти» под управление национального регулятора в сфере энергетики в сентябре 2022 года. Власти Германии установили внешний контроль над активами «Роснефти» в трех НПЗ: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. В Берлине объяснили решение тем, что критически важные компании и бывшие клиенты больше не хотели сотрудничать как с заводами с участием «Роснефти», так и с ее немецкими «дочками».