Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который в августе 2025 года подорвался на мине в одном из населенных пунктов приграничья Курской области. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, журналист при исполнении профессионального долга проявил мужество и отвагу.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества <...> Солдатова Сергея Леонидовича, — говорится в документе.

Инцидент произошел 28 августа 2025 года. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, первую помощь Солдатову на месте оказали российские военные. После этого оператора доставили в областную больницу, где медики провели ему операцию и стабилизировали его состояние.

Глава государства также наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд». В документе отмечается большой вклад Эрнста в развитие СМИ и многолетняя добросовестная работа.