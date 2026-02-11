Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 18:30

Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК

Путин подписал указ о награждении оператора ВГТРК Солдатова орденом Мужества

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который в августе 2025 года подорвался на мине в одном из населенных пунктов приграничья Курской области. Согласно документу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, журналист при исполнении профессионального долга проявил мужество и отвагу.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества <...> Солдатова Сергея Леонидовича, — говорится в документе.

Инцидент произошел 28 августа 2025 года. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, первую помощь Солдатову на месте оказали российские военные. После этого оператора доставили в областную больницу, где медики провели ему операцию и стабилизировали его состояние.

Глава государства также наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд». В документе отмечается большой вклад Эрнста в развитие СМИ и многолетняя добросовестная работа.

Владимир Путин
Россия
указы
операторы
журналисты
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник пришел на занятия с пистолетом, топором и ножом
На Украине раскрыли число погибших при попытке покинуть страну
Путин утвердил новое положение о Главном штабе войск Нацгвардии России
«Очень тяжелая ситуация»: в Раде показали всю глубину демографической ямы
В Раде отключили треть освещения после критики депутата
Богомолова освободили от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут
Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов
На Украине создали новую лазерную систему ПВО
«Политическая постановка»: Бутина об иске к РФ по делу о гибели боевика ВСУ
В ОП ответили, что будет с фронтом к возможным выборам на Украине 15 мая
Апокалиптический пожар на украинском энергообъекте попал на видео
Президент Польши заговорил о переговорах с Путиным
Человек-паук обзавелся новой девушкой
«Рижский хлеб» объявлен экстремистом в России
На невесту фронтмена The Rolling Stones напали в Лондоне
Путин отметил госнаградой раненого миной в Курской области оператора ВГТРК
Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы
В Госдуме высказались об идее запретить въезд в Россию бывшим спортсменам
Звезду «Бумера» обвинили в избиении пенсионера
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.