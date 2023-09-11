Путин освободил Носкова от должности посла в Исландии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Исландии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Носков находился в упомянутой должности с ноября 2020 года.

Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исландии, — говорится в указе.

Посольство Исландии приостановило свою работу в Москве 1 августа. Со здания дипмиссии, расположенного в Хлебном переулке, в центре столицы, снят флаг и демонтированы таблички. Также от здания посольства был убран полицейский пост. За несколько дней до этого сотрудники дипмиссии вывезли вещи.

Ранее временный поверенный в делах Исландии Магнус Ханнессон официально уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности дипмиссии в Москве. При этом он добавил, что продолжит исполнять свои функции из Рейкьявика.

Еще в июне в Рейкьявике сочли, что содержание дипмиссии в Москве нецелесообразно. В связи с этим исландский кабмин обратился к российской стороне с просьбой ограничить работу посольства РФ в Рейкьявике и понизить уровень дипломатического представительства.