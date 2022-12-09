Путин оценил возможности новых обменов заключенными с США Путин отметил важную роль ФСБ в переговорах по обмену Бута на Грайнер

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, комментируя детали переговоров по обмену россиянина Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США, на американку Бриттни Грайнер, отметил важную роль ФСБ России, которая достигла определенных результатов. Он заявил, что контакты такого рода с Вашингтоном будут продолжены. По его словам, переговоры по линии спецслужб никогда не прекращались, возможны новые обмены.

Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем, — сказал Путин на пресс-конференции по итогам заседания ЕАЭС в Бишкеке.

По словам президента, инициатива проведения переговоров исходила из Вашингтона. Он добавил, что диалог с США по Буту создает определенную атмосферу для более широких консультаций, но другие вопросы по этой линии не обсуждаются.

Ранее сообщалось, что Бута, находившегося на протяжении последних 15 лет в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма, обменяли на Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова рассказала, что и Бут, и Грайнер были помилованы перед обменом.