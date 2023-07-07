Путин обсудил с Совбезом сложности, создаваемые иностранными государствами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Путин провел оперативное совещание Совбеза, обсуждались меры, принимаемые для преодоления создаваемых из-за рубежа сложностей, сообщается на сайте Кремля. Президент считает, что пока попытки давления извне не привели к каким-либо результатам.

Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен: ничего и не получится. Но надо быть в курсе происходящих событий, поэтому давайте пообсуждаем все эти вопросы, — заявил Путин.

В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Первым слово было предоставлено Лаврову.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине закончится в течение нескольких дней, если США и другие страны НАТО прекратят поставки своего оружия Киеву. Он уверен, что если бы США и их союзники не поставляли Украине оружие, то спецоперация завершилась бы спустя несколько дней после ее начала.