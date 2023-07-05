Медведев высказался о боеспособности российской армии и завершении СВО Медведев: СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Украине

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Спецоперация на Украине закончится в течение нескольких дней, если США и другие страны НАТО прекратят поставки своего оружия Киеву, сообщил в Telegram зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он охарактеризовал российскую армию как современную и героическую, несмотря на наличие некоторых проблем, которые свойственны любой армии мира.

Наша армия современная и героическая, несмотря на то, что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть определенные проблемы, — сказал Медведев.

По его словам, если бы США и их вассалы не поставляли Украине оружие, то спецоперация завершилась бы спустя несколько дней после ее начала.

Медведев подчеркнул, что военный конфликт возможно закончить очень быстро путем подписания мирного договора, либо, как это сделали США в 1945 году, применить ядерное оружие. Он напомнил об историческом факте, когда Америка сбросила на японские города Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы.

Всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро: если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки, — резюмировал зампредседателя Совета безопасности РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для того, чтобы военный конфликт на Украине был остановлен, страны Запада должны перестать поставлять оружие ВСУ. По его словам, в случае прекращения поставок Киев сам захочет сесть за стол переговоров с Москвой на любых условиях.

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник в свою очередь заявил, что страны Запада должны пересечь все красные линии России и увеличить поставки оружия и боеприпасов в страну в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.