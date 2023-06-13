Путин назвал условие для остановки военного конфликта на Украине Путин: для остановки конфликта на Украине Запад должен прекратить поставки оружия ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Боевая работа экипажа танка Т-72 в ходе специальной военной операции

Для того чтобы военный конфликт на Украине был остановлен, страны Запада должны перестать поставлять оружие ВСУ, заявил на встрече с военкорами президент России Владимир Путин, По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, в случае прекращения поставок Киев сам захочет сесть за стол переговоров с Москвой на любых условиях.

Если Запад захочет завершить конфликт на Украине переговорами, им достаточно прекратить поставки вооружения на Украину, — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что западные державы «выгребли» все имеющееся оружие для поставок на Украину, однако в скором времени оно закончится. Российский лидер отметил, что сейчас вооружение имеется только в Южной Корее и Израиле, однако и там запасы не бесконечны.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что страны Запада должны пересечь все красные линии России и увеличить поставки оружия и боеприпасов в страну в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.