В Кремле раскрыли темы оперативного совещания Путина с Совбезом Песков: Путин обсудил с членами Совбеза работу по обеспечению информационной безопасности

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Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности России, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, на заседании Совета безопасности были подняты вопросы социально-экономического развития и вопросы международного характера.

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ, — сказал Песков.

На совещании присутствовали: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В сентябре Путин определил окончательную цель спецоперации на Украине. Глава страны обозначил ее как ликвидацию антироссийского анклава в республике. Тогда он подчеркнул, что действия российских военнослужащих на Украине заслуживают поддержки со стороны общества.