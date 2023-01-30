Путин обсудил работу ОПЕК+ с аравийским принцем

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили на сайте Кремля. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы взаимодействия РФ и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+. Путин и Бен Сальман также поговорили о развитии двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики и энергетики.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, — сказано в сообщении.

В сентябре стало известно, что страны ОПЕК+ в ходе министерской конференции одобрили сокращение добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Решение о наращивании добычи на тот же объем, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь.

До этого стало известно, что на фоне санкций Запада и его союзников Москве в 2022 году удалось сохранить собственные позиции на Ближнем Востоке и Северной Африке (БВСА). Кроме того, РФ смогла сохранить статус-кво в конфликтных зонах с российским участием, прежде всего в Сирии, несмотря на отвлечение значительных сил и ресурсов на украинское направление.