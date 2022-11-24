Путин обсудил потолок цен на нефть с премьером Ирака Путин и Судани обсудили развитие торгово-экономических связей и потолок цен на нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани и поздравил его с вступлением в должность, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей и попытки Запада ввести ограничение на нефтяные цены.

Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжёлым последствиям для глобального рынка энергоресурсов, — говорится в сообщении.

В телефонном разговоре лидеры двух стран также дали положительную оценку работе в рамках ОПЕК+, «позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка».

Стороны констатировали «традиционно дружественный и конструктивный» характер сотрудничества между государствами.

Ранее сообщалось, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к согласованию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что потолок цен на российскую нефть — антирыночная мера, способная сильно усугубить ситуацию на мировом энергетическом рынке. Она заверила, что Россия остановит поставки нефти странам, которые введут потолок цен на ее топливо.