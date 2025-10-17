Путин обсудил освоение богатств морского дна

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения стала разработка минеральных ресурсов на морском дне.

У нас сегодня в повестке дня вопрос о разработке минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный, — сказал Путин.

Глава государства предложил начать с выступления министра природных ресурсов Александра Козлова, а затем заслушать доклады министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра промышленности Антона Алиханова.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин после разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом провел заседание Совбеза РФ. На ней он проинформировал постоянных членов о содержании беседы с американским коллегой.

До этого Ушаков раскрыл, что в ходе телефонного разговора Путин предупредил Трампа о негативных последствиях поставок Украине ракет Tomahawk для двусторонних отношений и мирного урегулирования. Американский президент пообещал учесть эту позицию на встрече с украинским главой Владимиром Зеленским. Стороны договорились поддерживать контакт.