МИД Индии: Путин не приедет на саммит ШОС

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Путин на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году

Президент России Владимир Путин не приедет 4 июля в Индию на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в сообщении, опубликованном на сайте индийского МИД. Встреча состоится в онлайн-формате.

В рамках первого в истории Индии председательства 4 июля 2023 года в виртуальном формате под председательством премьер-министра пройдет 23-й саммит Совета глав государств ШОС в виртуальном формате, — говорится в сообщении.

По словам источников The Hindu, одной из причин изменения формата саммита с очного на онлайн стало то, что из-за присутствия лидеров стран могут возникнуть «трудности с расписанием». Кроме того, собеседники издания указали на то, что власти Индии не получили подтверждения участия во встрече от ряда лидеров ШОС, включая глав Китая и Пакистана. Кроме того, график премьер-министра Индии Нарендры Моди «весьма загружен».

В МИД Индии отметили, что на саммит пригласили все страны — участницы ШОС: Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще три государства — Иран, Белоруссия и Монголия — будут участвовать во встрече в качестве наблюдателей, а Туркмении — в качестве гостя председателя.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане заложили основы альянса, который будет угрожать политике Запада.