Путин назвал укрепление суверенитета России побочным эффектом спецоперации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что укрепление суверенитета страны является следствием, «побочным эффектом» спецоперации, развернутой на Украине, а не ее задачей. На встрече с лидерами думских фракций он подчеркнул, что основной целью СВО остается освобождение Донбасса, передает РИА Новости.

Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, и это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью — это побочный эффект, — сказал Путин.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы быстрее освободить Донбасс. По его словам, заинтересованы в этом и жители региона. Он уточнил, что такова цель спецоперации. Она «идет по плану», Россия обязательно достигнет поставленных задач, добавил Полищук.