Путин рассказал, что лежит в основе суверенитета России Путин назвал образование основой суверенитета России

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил во время совещания с членами правительства, что в основе суверенитета страны должна лежать система образования. Среди других важных критериев он отметил самодостаточность в экономике и в области обороны.

В основе этого суверенитета, безусловно, лежит самодостаточность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности. Но запрос на эту самодостаточность и суверенитет формируется, конечно, в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями народа, с историей наших народов России. Но важнейшим фактором, конечно, является область образования, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что европейцы утратили ген независимости, суверенитета и национального интереса. В пример он привел ФРГ. Путин отметил, что после того как СССР вывел войска из Германии, Москва прекратила фактическую оккупацию страны, чего нельзя сказать о США, продолжающих «оккупировать» ФРГ.

В марте президент заявил, что Россия кратно повысила экономический суверенитет и успешно справилась с санкционным давлением. Он отметил, что финансовая система страны устояла и стала более самостоятельной благодаря действиям Центробанка.