Путин: на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО Путин призвал изучать военную технику Запада, используемую на Украине

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что в ходе военной операции на Украине российская техника хорошо себя зарекомендовала. По словам главы государства, несмотря на то, что на Украину были брошены все запасы НАТО, она эффективно противостоит западным вооружениям.

Наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, качественно нарастить наши возможности. И, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику и вооружение, — сказал Путин.

Также президент обратил внимание на то, что в ходе спецоперации высокую эффективность показали авиация, высокоточные ракеты большой дальности, авиационные средства поражения, ракетно-артиллерийское, бронетанковое вооружения. Это оружие позволяет уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, а также поражать места сосредоточения живой силы, минимизируя потери среди личного состава, отметил глава страны.

Также в ходе совещания Путин призвал к 100%-ному импортозамещению в ОПК. По его словам, в остальных сферах это не так важно.