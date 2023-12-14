Путин: люди по всей планете считают, что Россия делает все правильно

Фото: Kremlin.ru

Жители многих городов Европы и даже США поддерживают Россию и считают, что она делает все правильно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, Москва борется за свои национальные интересы и, что самое главное, не затрагивает при этом чужие, Россия же не боится отстаивать свои права, и это понимают люди по всей планете. Трансляция прямой линии ведется на сайте Кремля.

Я знаю, что не только в немецких, но и во многих других городах Европы и США многие люди считают, что мы делаем все правильно: боремся за свои нацинтересы и не покушаемся на другие при этом, — заявил Путин.

У России огромное количество сторонников, которые считают, что защищать традиционные ценности необходимо, добавил президент. По его словам, их число растет в геометрической прогрессии.

В ходе прямой линии глава государства также раскритиковал политику западных стран, которые, по его мнению, «стреляют себе в ногу». Речь идет о запрете для России на евро и доллары. По словам президента, такое положение вещей играет на руку РФ, у которой увеличивается число возможностей и, несомненно, растет суверенитет.