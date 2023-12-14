«Стреляют себе в ногу»: Путин раскритиковал экономическую политику Запада Путин: ограничениями для России использовать валюту Запад делает хуже себе

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин

Западные страны «стреляют себе в ногу», когда запрещают РФ использовать доллары и евро, заявил во время прямой линии в Гостином дворе российский лидер Владимир Путин. Вместе с тем президент отметил, что такое положение вещей, использование национальной валюты повышает возможности и суверенитет России. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Зачем они это сделали? Это, повторяю, выстрелили себе в ногу. Плохо это для нас или нет? Да нет. <...> Использование доллара и евро в международных расчетах РФ сократилось с 87% до 24%, это повышает наши суверенитет и возможности, — уточнил Путин.

Во время мероприятия глава государства также обратил внимание, что запас прочности российской экономики достаточен для того, чтобы продолжать ее развивать. По его словам, это стало возможным благодаря нескольким составляющим, в том числе высокой консолидации общества. Кроме того, на это повлияла общая устойчивость финансово-экономической системы государства.

Также, продолжил Путин, впервые в истории России наблюдается рекордно низкая безработица. По данным главы государства, ее уровень снизился до 2,9%. Также Владимир Путин отметил, что минимальный размер оплаты труда с 2024 года повысят на 18%. В то же время реальная зарплата в стране по итогам года вырастет примерно на восемь процентов, подчеркнул президент, а реальные доходы населения увеличатся примерно на пять процентов.