Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр «вдруг прозрел», рассказав о конце эпохи господства Запада. Не сказав ничего нового, он отметил главное, назвав обреченной на провал попытку США доминировать в мире, подчеркнул сенатор в Telegram.
Он сказал главное: попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал, — считает Пушков.
Сенатор добавил, что о конце эпохи господства Запада говорил человек, который был инициатором агрессии против Ирака и Ливии, горячим сторонником поддержки джихадистов в Сирии, человек, призывавший навязывать миру «глобальный либеральный порядок» всеми неправдами.
Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно. Мир, по его словам, будет биполярным (США и Китай как два главных полюса) или многополярным, — пересказал Пушков.
Сказанное Блэром давно говорят на Западе, отметил сенатор, добавив, что британский политик, по сути, не сказал ничего нового.
Ранее стало известно, что Тони Блэр заявил: эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу. Мир станет биполярным, не исключено, что и многополярным, отметил он. По мнению Блэра, Китай стал «второй в мире сверхдержавой»