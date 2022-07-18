Пушков заявил, что экс-премьер Британии «вдруг прозрел» Пушков: Тони Блэр назвал обреченной на провал попытку США доминировать в мире

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр «вдруг прозрел», рассказав о конце эпохи господства Запада. Не сказав ничего нового, он отметил главное, назвав обреченной на провал попытку США доминировать в мире, подчеркнул сенатор в Telegram.

Он сказал главное: попытка США сохранить безраздельное доминирование в мире обречена на провал, — считает Пушков.

Сенатор добавил, что о конце эпохи господства Запада говорил человек, который был инициатором агрессии против Ирака и Ливии, горячим сторонником поддержки джихадистов в Сирии, человек, призывавший навязывать миру «глобальный либеральный порядок» всеми неправдами.

Надо же, даже Тони Блэра пробрало: трудно не видеть то, что не видеть невозможно. Мир, по его словам, будет биполярным (США и Китай как два главных полюса) или многополярным, — пересказал Пушков.

Сказанное Блэром давно говорят на Западе, отметил сенатор, добавив, что британский политик, по сути, не сказал ничего нового.

Ранее стало известно, что Тони Блэр заявил: эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу. Мир станет биполярным, не исключено, что и многополярным, отметил он. По мнению Блэра, Китай стал «второй в мире сверхдержавой»