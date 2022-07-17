В Британии заявили о закате эпохи господства Запада Британский экс-премьер Блэр: эпоха господства Запада завершается

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тони Блэр

Экс-премьер Британии Тони Блэр заявил, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу. Мир станет биполярным, не исключено, что и многополярным, отметил он на мероприятии фонда Дитчли в ежегодной речи, её текст опубликовали на сайте Института глобальных изменений.

Крупнейшее геополитическое изменение в этом веке придёт из Китая, а не России. Мы подходим к концу политического и экономического господства Запада. Мир будет как минимум биполярным, а возможно, и многополярным, — считает политик.

По мнению Блэра, Китай стал «второй в мире сверхдержавой», а председатель КНР Си Цзиньпин не скрывает желаний вернуть под контроль Пекина Тайвань. Причем под руководством Си Китай «агрессивно» борется за влияние. Его союзниками будут Россия и, допустил Блэр, Иран.

Западу следует поддерживать своё военное превосходство, увеличивая расходы на оборону и не забывая про важность «мягкой силы», заключил экс-премьер.

Ранее стало известно, что западным компаниям может быть нанесён гораздо более серьёзный ущерб от противостояния Запада с Китаем из-за Тайваня, чем в результате конфликта с Россией на Украине. Предполагаемый сценарий конфронтации с КНР может обернуться настоящим кошмаром для Запада.