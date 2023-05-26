Пушков: США не выдержали испытания глобальным лидерством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

США не справились с бременем глобального лидера, рассказал NEWS.ru член Совфеда Алексей Пушков. Он отметил, что позиция ведущего теоретика дипломатии Соединенных Шатов Генри Киссинджера о мировом господстве Вашингтона исходит из устаревших представлений. По мнению Пушкова, в ряде конфликтов последних десятилетий США потерпели фиаско.

Киссинджер исходил из неизменности «глобального лидерства» Соединенных Штатов, которое он воспринимает как некую данность. Хотя понятно, что сейчас «глобальное лидерство» является для США большим испытанием. Из тех конфликтов, которые США начали и в которых они участвовали с начала XXI века, в двух они потерпели чистую неудачу — это Афганистан и Сирия, — отметил Пушков.

Сенатор напомнил, как США одержали военную победу в Ливии, но потерпели там в конечном счете политическую неудачу. Теперь это расколотая страна, где восстановлены рабовладельческие рынки, а местные элиты воюют друг с другом, напомнил сенатор.

Политическим поражением закончилась и их военная победа в Ираке. США дали себе шесть месяцев — максимум год, чтобы восстановить управляемость страны после свержения Саддама Хусейна. Но за десять лет создать управляемый, стабильный Ирак им так и не удалось. Иракская кампания стала символом крупной политической неудачи США, — заключил Пушков.

Генри Киссинджер 27 мая отпразднует столетний юбилей.

В прошлом году в преддверии своего дня рождения Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми.