Экс-госсекретарь США призвал Украину пойти на уступки в переговорах с РФ Бывший госсекретарь США Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией

Генри Киссинджер / Фото Then Chih Wey/Xinhua

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине, пишет The Telegraph. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми.

Киссинджер считает, что если в течение двух месяцев переговоры не начнутся, то сформируется «напряжённость, преодолеть которую будет нелегко».

Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины — это будет новая война против самой России, — заявил бывший госсекретарь США.

Он добавил, что нейтралитет стал бы для Украины идеальным статусом, нежели её роль «рубежа Европы».

Накануне советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что представители западных стран хотят перемирия Москвы и Киева, чтобы поскорее возобновить бизнес с Россией. По его словам, боевые действия прекратятся только путём получения Украиной финансовой и военной помощи, а также введения эмбарго на российскую нефть.