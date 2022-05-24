Киев обвинил Запад в желании возобновить торговлю с Россией

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Представители западных стран хотят перемирия России и Украины, чтобы возобновить бизнес с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передаёт «Коммерсант». По его словам, боевые действия прекратятся только путем получения Украиной финансовой и военной помощи, а также введением эмбарго на российскую нефть.

В кулуарах международного экономического форума в Давосе говорят, не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек. Кратчайший путь к окончанию войны — оружие, деньги, эмбарго, — написал он в соцсети.

Ранее Подоляк заявил, что возврат к мирному диалогу с Россией возможен исключительно в том случае, если та полностью выведет войска с Украины. По его словам, Киев исключает возможность договорённостей о прекращении огня и не готов «ни на какие сделки с Москвой», предусматривающие сдачу украинской территории.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в свою очередь, заявил, что Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России.