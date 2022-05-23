В МИД России назвали условия возобновления переговоров с Украиной Замглавы МИД РФ Руденко: переговоры с Украиной возобновятся при конструктивной позиции Киева

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Москва будет готова вернуться к переговорам с Украиной, как только Киев проявит конструктивный подход и ответит на предложения России, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва «ориентируется на официальную реакцию киевских властей», а не на заявления отдельных её представителей.

Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит по крайней мере реакцию на переданные ей предложения, — сказал Руденко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что возврат к мирному диалогу возможен исключительно в том случае, если Россия полностью выведет войска с Украины. По его словам, Киев исключает возможность договорённостей о прекращении огня и не готов «ни на какие сделки с Москвой», предусматривающие сдачу украинской территории.