Киев назвал условие для возобновления переговоров Советник Зеленского Подоляк: переговоры возобновятся после вывода ВС РФ с Украины

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Киев исключает возможность договорённостей о прекращении огня и не готов «ни на какие сделки с Москвой», предусматривающие сдачу украинской территории, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, возврат к мирному диалогу возможен исключительно в том случае, если Россия полностью выведет войска с Украины, передает Reuters.

Вооруженные силы России должны покинуть страну, и после этого появится возможность вернуться к переговорам о мире, — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия намерена продолжить переговоры с украинской стороной, однако заморозка диалога является инициативой Киева. Он подчеркнул, что западные страны стремятся максимально закабалить Украину и связать ее финансово.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что переговоры между Киевом и Москвой без посредников характеризуются вялостью и нерезультативностью. Мединский, в свою очередь, подчёркивал, что процесс «не останавливается», однако он перейдёт в очную встречу, когда у России будет «больше конкретики на руках».