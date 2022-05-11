Пушков объявил об угрозе ядерной войны Сенатор Пушков заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа Запада от многополярного мира

Алексей Пушков / Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Запад не способен смириться с утверждением многополярного мира. Такая ситуация может привести к интенсивным конфликтам и риску ядерной катастрофы. Об этом написал в своём Telergram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. При этом он подчеркнул, что подобного исхода можно избежать.

По мнению политика, в ближайшие десятилетия человечеству не стоит надеяться на гармонию и цивилизованную конкуренцию

Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира <...> отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений. Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов может считаться предотвращение ядерной катастрофы, — написал Пушков.

Он также предположил, что в первой половине XXI века цивилизация столкнётся с жестокой схваткой за превосходство между госновными центрами силы в мире.

Ранее Пушков заявил, что в КНР готовятся к «высококонфликтному» XXI веку. Такой вывод он сделал после того, как китайская государственная газета Global Times разместила статью, в которой утверждается, что Запад после конфликта на Украине станет создавать кризис за кризисом по всей планете, поскольку не может допустить существования чего-то, «непохожего на себя».