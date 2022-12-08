Пушков назвал ответственных за «горячую» стадию конфликта на Украине Пушков: Запад несет ответственность за переход украинского кризиса в военную фазу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков обвинил Запад в переходе украинского кризиса в военную фазу. Таким образом он прокомментировал заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что дали Минские соглашения для помощи Киеву. Высказывание сенатора опубликовано в его Telegram-канале.

Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине «драгоценное время» на подготовку к войне. Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу, — написал Пушков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реплику экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила, что Германия и коллективный Запад в целом не планировали выполнять Минские соглашения. Согласно утверждению российского дипломата, соглашения использовались для того, чтобы выиграть время для поставок оружия на Украину.

Меркель в интервью газете Zeit сообщила, что соглашения 2014 года были «попыткой дать Украине время». Бывший канцлер усомнилась в том, что страны НАТО на тот момент могли бы сделать для помощи Киеву столько же, сколько они делают сейчас.