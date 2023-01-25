«Проплаченный провокатор»: Медведев ответил на призыв разобраться с Россией Медведев назвал Валенсу «проплаченным провокатором» за призыв разобраться с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Twitter назвал экс-президента Польши Леха Валенсу проплаченным провокатором. Таким образом он ответил польскому политику на призыв к Варшаве и Берлину «разобраться» с Россией и Китаем, пока у европейских стран есть для этого возможность.

Экс-президент Польши Лех Валенса жжет, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши провокатора говорят сами за себя. Так держать, — написал Медведев.

Ранее Валенса предложил сократить численность населения России в два раза. Он заявил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: совершить государственный переворот с полной сменой власти или сократить население страны до 50 млн человек. На текущий момент в России проживает более 144 млн человек.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывание Валенсы рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило. Дипломат провела параллель между серийным убийцей и экс-главой Польши, отметив, что Чикатило мечтал «жить как в Польше».