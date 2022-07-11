Захарова сравнила экс-президента Польши с Чикатило Захарова: экс-президент Польши Валенса рассуждает в стиле Чикатило

Фото: Adam Warżawa/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Лех Валенса

Экс-президент Польши Лех Валенса, награжденный Нобелевской премией в 1983 году, рассуждает в стиле советского маньяка Чикатило. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в качестве ответа на слова польского политика о том, что население России нужно «расчленить». Дипломат провела параллель между серийным убийцей и бывшем главой Польши, рассказав о том, что Чикатило мечтал «жить, как в Польше».

Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — заявила Захарова.

Ранее Валенса предложил сократить численность населения России в два раза. Лауреат Нобелевской премии предположил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек. На текущий момент в России проживает 144 млн человек.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман «немного оправдал» Валенсу и его идею сократить население России до 50 млн человек. Парламентарий подчеркнул, что бывший глава республики намекал на расчленение РФ на страны, где будут проживать не более 50 млн человек в каждой, а не на физическое уничтожение граждан РФ. Собеседник добавил, что идея Валенсы является провальной.