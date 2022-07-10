Нобелевский лауреат призвал сократить численность России более чем вдвое Экс-президент Польши призвал сократить численность населения России до 50 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-президент Польши Лех Валенса предложил сократить численность населения России в два раза, пишет Le Figaro. В беседе с журналистами французской газеты лауреат Нобелевской премии предположил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек. На текущий момент в России проживает 144 млн человек.

Либо измените политическую систему России, либо сократите ее население до 50 миллионов человек, — высказался поляк.

Валенса опасается, что даже победа Украины в противостоянии с Россией не гарантирует полной безопасности для Европы. Политик также упрекнул Запад в мягкости своей позиции по отношению к РФ.

Мы должны понимать, что Запад развивает свою мощь через НАТО, ЕС путем расширения, но именно демократическим путем. Россия делает это насилием, — заявил Валенса.

Ранее российский актер и режиссер Владимир Машков заявил, что США и Евросоюз на протяжении длительного времени желают любыми способами уничтожить русскоговорящее население. По его словам, ход мыслей обитателей этих территорий парадоксален, но ему давно было понятно их основное стремление.