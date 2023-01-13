Призванных по мобилизации врачей освободят от воинской обязанности Путин поручил освободить от воинской обязанности врачей, призванных по мобилизации

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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Минздраву России, а также органам исполнительной власти новых регионов подготовить и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Предложения должны быть представлены в срок к 1 февраля 2023 года.

Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности <...> врачей <...>, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, — сказано в поручении.

Ранее начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что украинские военные намеренно целятся в российских врачей, которые работают в зоне спецоперации. Из-за этого даже пришлось убрать красные кресты с бортов некоторого российского санитарного транспорта, отметил он.