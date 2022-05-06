Представитель Чубайса рассказал, есть ли у политика недвижимость за рубежом Представитель Чубайса заявил, что у политика нет недвижимости в Европе

Анатолий Чубайс / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

У экс-спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолёта, заявил его представитель изданию ТАСС. Он опроверг информацию о поездке политика в Италию. По его словам, Чубайс посещал Турцию и Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами.

Анатолий Чубайс не посещал в течение последних месяцев Италию, у него нет и никогда не было ни личного самолёта, ни зарубежной недвижимости ни в какой стране мира. Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, представитель политика заявил, что ни Чубайс, ни его окружение не имеют отношения к созданию Telegram-канала «Команда Чубайса». По его словам, никто из них не ведёт никакой медийной деятельности.

Все попытки приписать Чубайсу появление каких-либо новых медийных ресурсов, в том числе в мессенджере Telegram, является фейком, — сказал представитель.

Ранее стало известно, что Чубайса заметили с супругой в аэропорту Израиля. Информация о его прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве появилась в ряде российских Telegram-каналов. После прохождения контроля на границе он в сопровождении охраны покинул аэропорт.

Глава «Роснано» Сергей Куликов ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Чубайс, — с 2010-го по 2020-й. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся ущерб в 28 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у Кремля нет желания и возможности следить за судьбой бывшего спецпредставителя президента РФ. По его словам, Чубайс находится за границей и больше не работает в России.