Песков заявил, что в Кремле не желают следить за судьбой Чубайса

Анатолий Чубайс / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет желания и возможности следить за судьбой бывшего спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. По его словам, которые приводит РИА Новости, Чубайс находится за границей и больше не работает в России.

Мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Чубайса заметили с супругой в аэропорту Израиля. Информация о его прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве появилась в ряде российских Telegram-каналов. По утверждениям некоторых источников, Чубайс мог прилететь в Израиль ночным рейсом из Италии. После прохождения контроля на границе он в сопровождении охраны покинул аэропорт.

Глава «Роснано» Сергей Куликов ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Чубайс, — с 2010-го по 2020-й. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся ущерб в 28 млрд рублей.