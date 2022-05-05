Чубайс с женой прилетели в Израиль

Анатолий Чубайс / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший директор «Роснано» Анатолий Чубайс был замечен с супругой в аэропорту Израиля, сообщает URA.ru. Информация о его прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве появилась в ряде российских Telegram-каналов. В Сети появились фотографии из аэропорта, на которых изображён Чубайс вместе с женой.

По утверждениям ряда источников, Чубайс мог прилететь в Израиль ночным рейсом из Италии. После прохождения контроля на границе он в сопровождении охраны и вместе с женой покинул аэропорт.

Глава «Роснано» Сергей Куликов ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Анатолий Чубайс, — с 2010-го по 2020-й. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся компании ущерб в 28 млрд рублей.