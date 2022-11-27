Правительство выделит 15 млрд рублей на здравоохранение в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделит в 2023–2025 годах почти 15 млрд рублей ряду регионов на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Постановление об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о регионах с наиболее сложными климатическими и географическими условиями. К таковым относятся Магаданская область, Камчатский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Якутия.

В 2023 году эти регионы смогут дополнительно получить 4,6 млрд рублей, в 2024 году — 4,9 млрд рублей, в 2025 году — 5,2 млрд рублей, — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование, поступающие в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее правительство выделило почти 59 млрд рублей на рост зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала в регионах. Мера коснется тех специалистов, которые отмечены в майском указе президента от 2012 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне заявил о необходимости повысить число медицинских работников в ДНР и ЛНР. По его словам, для этого два медицинских вуза новых субъектов России станут частью системы высшего образования страны.