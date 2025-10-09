Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 15:15

Появились кадры переговоров Путина и Алиева

Ильхам Алиев и Владимир Путин Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: president.az

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале поделился кадрами начала переговоров президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе. На видео оба президента улыбались, а потом пожали друг другу руки.

Лидеры двух стран вместе прошли по коридору, а затем появились в зале с двумя креслами и камином. В помещении, где проходила встреча, установлены флаги Азербайджана и России.

По словам Зарубина, к встрече Путина и Алиева приковано особенно пристальное внимание. По словам журналиста, это первые полноценные переговоры за довольно продолжительное время.

Ранее Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе заявил о необходимости установить истинные причины крушения самолета авиакомпании AZAL. Он отметил, что важно дать объективную оценку произошедшему.

Глава государства сообщил, что был проинформирован о причинах катастрофы за два дня до переговоров, 7 октября. Президент уточнил, что перед встречей с азербайджанским коллегой звонил в Москву и спрашивал, нет ли новых деталей по расследованию.

Владимир Путин
Ильхам Алиев
переговоры
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители всей России получили доступ к «Сферуму» в МАХ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Фон дер Ляйен «сорвала» поездку Вучича в Москву
Бывший бизнес мужа «королевы марафонов» оказался в огромных долгах
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.