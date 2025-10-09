Появились кадры переговоров Путина и Алиева

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале поделился кадрами начала переговоров президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе. На видео оба президента улыбались, а потом пожали друг другу руки.

Лидеры двух стран вместе прошли по коридору, а затем появились в зале с двумя креслами и камином. В помещении, где проходила встреча, установлены флаги Азербайджана и России.

По словам Зарубина, к встрече Путина и Алиева приковано особенно пристальное внимание. По словам журналиста, это первые полноценные переговоры за довольно продолжительное время.

Ранее Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе заявил о необходимости установить истинные причины крушения самолета авиакомпании AZAL. Он отметил, что важно дать объективную оценку произошедшему.

Глава государства сообщил, что был проинформирован о причинах катастрофы за два дня до переговоров, 7 октября. Президент уточнил, что перед встречей с азербайджанским коллегой звонил в Москву и спрашивал, нет ли новых деталей по расследованию.