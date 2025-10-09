В Госдуме выступили за регулирование использования соцсетей детьми

Использование социальных сетей детьми необходимо регулировать, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. В разговоре с «Москвой 24» парламентарий подчеркнул, что сейчас некоторые проводят по восемь часов в день, используя гаджеты. Он отметил, что это приводит к серьезным последствиям.

Когда ребенок играет, например, по 15 минут утром и вечером, это допустимо, ущерба не принесет. При этом некоторые проводят в соцсетях и онлайн-играх по восемь часов в день, что приводит к серьезным последствиям, — заявил Свинцов.

Но, уточнил парламентарий, пока нет точного представления, как такое регулирование должно работать. Депутат призвал привлечь к обсуждению идеи врачей, психологов и преподавателей, а также разработать специальную государственную программу.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что семейные игры и активный досуг помогут детям справиться с зависимостью от гаджетов. Эксперт подчеркнула, что пример родителей позволит ребенку побороть навязчивое стремление использовать интернет.