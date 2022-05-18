Посольству США предложили «прописаться» на «площади Защитников Донбасса» Посол ЛНР об идее появления «площади Защитников Донбасса» в Москве: можно сделать почтовым адресом посольства США

Посольство США в Москве / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Площадь Защитников Донбасса» должна стать почтовым адресом диппредставительства США в России, заявил NEWS.ru посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, такая «прописка» будет правильным ходом. Дипломат объяснил, что в таком случае каждый посетитель посольства США в Москве или отправляющий письмо или обращение «помнил, какое преступление совершено по заказу американцев в Донбассе».

Это правильный ход, запоминающийся! Желательно, чтобы это название и стало их (посольства США в России. — NEWS.ru) почтовым адресом, чтобы каждый едущий к ним в посольство и пишущий адрес на письме или обращении помнил, какое преступление совершено по заказу американцев в Донбассе, и кто занимался ликвидацией его последствий, — подчеркнул Мирошник.

Накануне депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у здания консульства США «площадью Защитников Донбасса», сообщили в Telegram-канале законодательного органа. С данной инициативой выступили представители четырёх политических объединений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва». По словам депутатов, просьбы увековечить подвиги российских солдат исходили от самих жителей столицы.

Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в разговоре с NEWS.ru предложил назвать территорию у посольства США в РФ именем недавно скончавшегося бессменного руководителя партии Владимира Жириновского. По его словам, Жириновский «никогда не поддавался „чарам“ американской политики и всегда считал коллективный Запад угрозой России».

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что украинские власти планируют переименовать улицы с русскими названиями. По его словам, работа по данному направлению должна была завершиться к маю.

Также о планах переименовать улицы, проспекты и станции, связанные в названии с РФ, заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Проект об утверждении нового названия для сквера, носившего ранее неофициальное название сквера Дружбы между Киевом и Москвой, уже подготовлен. Градоначальник решил дать ему название в честь героев Мариуполя.